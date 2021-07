Dass überhaupt jemand hier baden kann, ist dem Engagement vieler Menschen zu verdanken. Denn noch vor fünf Jahren stand der Erhalt des Freibades infrage. Damals musste die Stadt ihre freiwilligen Ausgaben einschränken, wie Thomas Ellmer sagt, der für die CDU im Stadtrat sitzt. "Lauscha war in einer finanziellen Schieflage. Da hieß es dann, entweder das Schwimmbad wird geschlossen oder andere freiwillige Leistungen wie die Sportanlagen und Museen."

Das Bad kostete die Stadt 100.000 Euro pro Jahr. "Wir haben ernsthaft abgewogen, ob es sich lohnt, das Schwimmbad für die damals sehr überschaubaren Besucherzahlen zu erhalten", sagt der Bürgermeister der Gemeinde, Norbert Zitzmann. Schließlich wurde die Schließung des Bades beschlossen.

1.000 Unterschriften für Bad-Erhalt gesammelt

"Das hat mir schlaflose Nächte bereitet", sagt Thomas Ellmer. Er sammelte Unterschriften, 1.000 Stück kamen in dem 3.800-Einwohner-Städtchen zusammen. Im August 2016 wurde ein Verein gegründet, der sich verpflichtete, das Bad zu erhalten und mindestens über die Thüringer Sommerferien zu betreiben. Thomas Ellmer: "Schon am ersten September konnten wir mit der Stadt einen Betreibervertrag abschließen."

Das ist eine supersympathische Sache. Norbert Zitzmann, Bürgermeister von Lauscha

Die Stadt zahlt nun jährlich 16.500 Euro für die Wintersicherung, statt 100.000 Euro für die Betreibung. Diese Lösung sei eine große Bereicherung für alle, sagt Norbert Zitzmann. "In den Sommermonaten, wenn das Schwimmbad geöffnet ist, aber auch ganzjährig, bereichert der Schwimmbadverein das gesellschaftliche Leben in Lauscha. Die Gemeinschaft ist daran gewachsen. Das ist eine supersympathische Sache, die das Schwimmbad deutlich aufgewertet hat."

Ole Weigel verbringt die Sommerferien im Freibad. Der 15-Jährige hilft auch an der Kasse aus. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Carmen Fiedler

Ole Weigel aus Ernstthal steigt aus dem Becken. Der 15-Jährige ist auch im Verein. Er hat im vergangenen Jahr geholfen, die Autos einzuweisen - der Platz zum Parken ist knapp, wenn viele kommen. "Dieses Jahr helfe ich an der Kasse." Er sei in den Sommerferien sowieso jeden Tag hier. "Was will man auch sonst machen? Seit das Bad auf ist, sind wir hier unten. Es ist das einzige Freibad in der Nähe. Hier treffen sich ganze Klassen." Thomas Ellmer nickt und sagt: "Wir sind der Meinung, man muss die jungen Leute begeistern und bei der Stange halten. Wir geben ihnen Verantwortung".

Kinder lieben die große, rote Freibadrutsche. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Carmen Fiedler

Schon in den 1920er-Jahren gab es ein erstes Freibad an dieser Stelle, in diesem Tal mitten im Wald; auf der einen Seite fließt ein Bach, die Steinach, auf der anderen liegt die kleine Straße. In den 1960er-Jahren wurde dann ein Becken an gleicher Stelle gebaut, später, nach der Wende, baute man es zu einem Erlebnisbad mit großer Rutsche aus, die Betreiber wechselten regelmäßig.

Begeisterung fürs Bad: Thomas Ellmer (links im Bild) mit seinem Vereinskollegen Hans Herold. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Carmen Fiedler

Solaranlage zum Aufwärmen des Badewassers

Heute, mit dem Verein, der knapp 400 Mitglieder zählt, kommen an heißen Tagen mehr als 1.000 Besucher täglich. Nicht wenige Vereinsmitglieder arbeiten hier regelmäßig ehrenamtlich. Sie betreiben den Imbiss, sitzen an der Kasse und mähen das Gras. Auch Reparaturen erledigen sie größtenteils selbst, sagt Thomas Ellmer. "Mittlerweile haben wir fast alle Gewerke im Haus. Je mehr wir selbst in der Hand haben, umso besser ist es." Man müsse halt fragen. "Wir haben uns unsere Partner gesucht." Nur der Bademeister, die Bäderfachkraft und die Rettungsschwimmer, die sie seit 2018 selbst ausbilden, werden bezahlt.

Da kam dann der große Schwung an Besuchern. Thomas Ellmer, Vereinsvorstand des Schwimmbadvereins Lauscha

Das Wasser für die Becken komme aus der Steinach, sagt der Vereinsvorstand. "Wir haben schon eine gute Wasserqualität." Nur etwas kühl sei es von Haus aus. Deshalb hat der Verein eine Solaranlage zur Erwärmung des Badewassers installiert. "Da kam dann der große Schwung an Besuchern", sagt Thomas Ellmer. "Jetzt müssen wir bei 24 bis 25 Grad Wassertemperatur die Solaranlage abstellen, sonst beschweren sich unsere älteren Herrschaften." Er deutet auf die Becken, klar und frisch ist das Wasser. Seit kurzem gibt es einen Reinigungsroboter, der abwechselnd das kleine und das große Becken säubert. "Dadurch spart man Energie, wir brauchen weniger Chlor", sagt Thomas Ellmer.

Stolz auf die erfolgreiche Rettung des Freibads

Man spürt, dass er stolz ist auf das, was sie geschafft haben. Man spürt auch eine große Leidenschaft, eine Freude und Begeisterung. Woher kommt das?

Nirgendwo schmecken Pommes besser: Man trifft sich am Imbiss. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Carmen Fiedler

"Das ist in Lauscha so", sagt Heike Beiersdörfer, die auch im Verein ist. Und Renate Müller fügt hinzu: "Wir sind eine große Familie. Jeder kennt jeden. Wir wollten das Schwimmbad erhalten und da haben wir gesagt, dann machen wir das". Sie ist für die Finanzen im Schwimmbadverein zuständig. "Es ist ein Ganzjahresjob. Aber es macht Spaß." Das Verhältnis untereinander im Verein und zur Stadt sei gut. "Wir sind sehr stolz, dass das so gut angenommen wird", sagt die Rentnerin, die, wie sie selbst sagt, auch immer hier ist.

Wir sind eine große Familie. Renate Müller, Kassiererin im Schwimmbadverein Lauscha

Zwei Jungs kommen dazu, nass und fröhlich. Tom Beiersdörfer (11) und Ludwig Ellmer (8), sie gehören zu den Kindern im Verein. Sie seien gerne hier, natürlich, vor allem im Wasser. "Alles hier ist schön, die Rutsche, der Imbiss und dass ich meine Freunde nach der langen Corona-Zeit wiedersehen kann", sagt Tom. Und Ludwig erzählt freudestrahlend, dass er derjenige war, der die allerersten Schwimmbad-Pommes dieses Jahres essen durfte.

Tom Beiersdörfer und Ludwig Ellmer essen am liebsten die Freibadpommes. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Carmen Fiedler