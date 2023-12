Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren bereits rund 400.000 Euro in Werbung und Ideenfindung gesteckt. 2,4 Millionen von Land und Kommunen gingen in die Lichtfiguren. Für die kommenden Projekte des Weihnachtslands muss es mit privaten Stiftungsgeldern weitergehen, die aber nicht alle Kosten decken werden. Daher - so der Plan - wird die Stiftung Victoria für jedes einzelne Vorhaben Geldgeber suchen.

Die Ziele sind hoch gesteckt: Ein aufwendiges Besucherzentrum soll nach Willen der Stiftung und des Regionalverbunds in Limbach entstehen, mit interaktiven Einblicken in die Handwerksgeschichte der Region. Vorbild ist die Leuchtenburg bei Kahla mit ihrer ungewöhnlichen Porzellan-Ausstellung. Außerdem sollen sich hier junge Handwerker in einem Gründerzentrum ansiedeln können. Über das Limbacher "Welcome Center" - so der offizielle Name - könnte schon im Januar der Stadtrat entscheiden. Dann müssen noch die Ämter des Landkreises Sonneberg zustimmen. Ziel der Stiftung ist es, alle Genehmigungen im Jahr 2024 einzuholen.