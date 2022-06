Der Sonneberger Modelleisenbahnhersteller Piko sieht sich trotz Einbrüchen beim Export in der Erfolgsspur. In den ersten fünf Monaten des aktuellen Geschäftsjahres sei ein Umsatzplus erzielt worden, sagte Geschäftsführer René Wilfer am Dienstag. Bis Ende Mai dieses Jahres sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent gestiegen.

Etwa zwei Drittel des Umsatzes generierte die Südthüringer Firma demnach in Deutschland. Einbrüche hat es nach Angaben Wilfers jedoch im Export gegeben. Das liege vor allem an weltweiten Lieferproblemen für elektronische Bauteile. Zahlreiche Loks mit aufwendigen Soundsystemen konnten daher nicht exportiert werden.

In diesem Jahr will das Unternehmen dennoch wieder rund 400 Neuheiten auf den Markt bringen. Darunter die unter Eisenbahnkennern als "Deutsches Krokodil" bekannte Altbaulok in Spurgröße H0. In der Spurgröße N soll die 101 Intercity-Lokomotive der Baureihe 101 in mehreren Farbvarianten auf den Markt kommen.