Im vergangenen Jahr hatte der Sonneberger Modelleisenbahnhersteller Piko mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Das Unternehmen ist dennoch zufrieden, auch wenn der Umsatz 2022 nicht so hoch ausfiel wie erwartet.

Das Traditionsunternehmen produziert in Sonneberg sowie an einem Standort in China. Laut Wilfer leidet das Unternehmen unter Lieferproblemen. Seinen Angaben nach können 40.000 in China gefertigte Loks nicht verschifft werden, weil ihnen die Mikrochips fehlen. Dagegen hätten sich im vergangenen Jahr die Container-Laufzeiten entspannt.

Piko ist in Deutschland einer der vier großen Modellbahn-Hersteller. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK