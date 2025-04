Das Motorrad-Fahrverbot auf der Straße zwischen Jagdshof im Kreis Sonneberg und Schauberg in Franken ist jetzt ausgeschildert. Damit darf die kurvenreiche L1152 dort am 1. Mai erstmals nicht mit Motorrädern befahren werden.

Das Verbot gilt bis 31. Oktober an Feiertagen sowie an Wochenenden. Wie das Sonneberger Landratsamt MDR THÜRINGEN am Montag mitteilte, hat das Landesamt für Bau und Verkehr die Verbotsschilder jetzt aufgestellt.