Das Gedicht vom Kaferkindla (von Ingelinde Leib) Ah Kaferkindla is geschmüggt

mit siehm klenn Pünklana

am Bäuchla, am Bäckla,

am Handla, am Füssla,

am Armla, am Uurla

un ääs sietzt

es is kä Witz

klitzekla mitten unff de Nausenspitz