Die in Lauscha als vermisst gemeldete 36-Jährige ist wohlauf. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilt, ist sie im Rahmen der Suche in Rheinland-Pfalz am Nachmittag aufgegriffen worden. Weitere Angaben könne die Polizei nicht machen, weil die Zuständigkeit nun in ein anderes Bundesland falle, hieß es.