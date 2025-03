AfD-Stadträtin Alexandra Unger hat dennoch die Sorge, die Geschäftsführung könne daraus den Schluss ableiten, der Bedarf sei nicht da und Kapazitäten wieder abbauen. Ihrer Aussage nach sei zum April die einzige Radiologie-Schwester abgezogen und nach Sonneberg versetzt worden. Sodass im MVZ nicht mehr geröntgt werden könne.

Für Arbeitsunfälle sei das aber notwendig. "Und wenn das nicht geht, kann zum Beispiel der Durchgangsarzt überhaupt nicht arbeiten. Das ist auch ein Standortnachteil für die örtliche Industrie", sagt sie. Zumal es schon zahlreiche Termine für die nächsten Wochen gebe: "Müssen die Patienten dann zum Röntgen nach Sonneberg?".

Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

MVZ soll weiter ausgebaut werden - Krankenhaus-Betten nicht ausgeschlossen

Klinik-Geschäftsführer René Klinger indes erwidert, das mit der Radiologie sei noch nicht vom Tisch. Grundsätzlich werde das Ziel verfolgt, das Neuhäuser MVZ sogar noch weiter zu stärken und auszubauen. Als Beispiel nennt er ein Angebot der Gefäßmedizin, das es in Kürze zusätzlich geben soll. Wobei er seine Vision damit beschreibt, langfristig am liebsten eine Art "Haus der Pflege" etablieren zu wollen.

Ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, wie wichtig schnelle Hilfe sein kann. Linda Sachs Besucherin beim Tag der offenen Tür

Auf diesem Weg wäre es vielleicht sogar möglich, wieder ein paar Betten in Neuhaus zu betreiben, so Klinger. Auch wenn viele der Aussagen noch blumig bleiben, wird deutlich: Die Transformation in Neuhaus ist noch nicht abgeschlossen.

Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Neuhäuser mit gemischten Gefühlen

Und was sagen die Neuhäuser zu alldem? Beim Tag der offenen Tür herumgefragt, ergibt sich ein gemischtes Bild. Einige sehen Vorteile, weil sie hier nun Ansprechpartner für chronische Beschwerden finden. So zum Beispiel Joachim Bähring, der vorher keinen Herz-Arzt hatte: "Die Ärztin ist zwar nur einen Tag in der Woche hier. Aber an dem Tag kann man sich einen Termin holen". Auch Uwe Ruhland sieht es positiv. Vor allem weil in Neuhaus viele ältere Menschen leben, sei das Angebot sinnvoll.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Linda Sachs, die zur jüngeren Generation gehört und Mutter eines kleinen Babys ist, tut sich schwer, den Wegfall der Notaufnahme zu akzeptieren: "Ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, wie wichtig schnelle Hilfe sein kann." Zur nächsten Notaufnahme nach Sonneberg sind es jetzt circa 30 Autominuten - sofern die Straße frei und witterungsbedingt ohne Einschränkungen befahrbar ist. In der Bergstadtregion nicht unbedingt immer gegeben. Im Zweifel muss der Hubschrauber starten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Landrat Robert Sesselmann (AfD) wirbt abermals um Verständnis für die Entscheidung zur Schließung der Klinik: "Sie war alternativlos. Das sage ich nicht gerne, aber es ist so. Und zwar deshalb, weil wir unter enormem Spardruck stehen."

In der Tat klafft ein millionenschweres Minus in der Bilanz der ehemaligen Regiomed, heute Medinos-Kliniken. Der Landrat hat aber auch eine klare Forderung an die Entscheidungsträger in Bund und Land: "Gesundheitsversorgung darf nicht wirtschaftlich, sondern muss künftig im Sinne der Patienten gedacht werden".