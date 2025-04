Auch wirtschaftlich gebe es mit einem Kontostand von vier Millionen Euro eine positive Entwicklung - Geld, das das Land im vergangenen Jahr für die Übernahme des Klinikums bereitgestellt hatte. Mit rund 800.000 Euro Umsatz habe sich auch in der MVZ GmbH im ersten Quartal eine positive Entwicklung abgezeichnet.

Dort seien - mit dem Aufbau des neuen Standortes in Neuhaus am Rennweg - insgesamt 60 Personen beschäftigt. Künftig könnte auch ein weiteres Versorgungszentrum in Schalkau entstehen, etwa im Landambulatorium.