In Thüringen kriselt es bei einem weiteren Autozulieferer. Dabei handelt es sich um die Profilrollen-Werkzeugbau GmbH (PWG) in Neuhaus-Schierschnitz im Kreis Sonneberg. Das Unternehmen kündigte an, einen Großteil der Produktion am Standort bis Ende des Jahres zu schließen.