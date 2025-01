Bei einem Verkehrsunfall in der Silvesternacht hat ein Auto in Neuhaus am Rennweg im Kreis Sonneberg die Wand eines Wohnhauses durchbrochen. Der Fahrer des Wagens hatte gegen 0 Uhr in einer Kurve der B281 die Kontrolle über das Auto verloren und war im Stadtteil Siegmundsburg in die Wand gefahren, wie die Polizei mitteilte.