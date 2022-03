Nach Auftritt auf Corona-Demo Pfarrer aus Sonneberg verliert Amt als Vorsitzender

Nach seinem umstrittenen Auftritt bei einer Corona-Demonstration in Sonneberg hat der Pfarrer Martin Michaelis ein Amt verloren. Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) hat ihn als Vorsitzenden der Pfarrergesamtvertretung abgesetzt. Das berichtet die evangelische Kirchenzeitung "Glaube und Heimat".

Die VELKD ist ein in Eisenach gegründeter Zusammenschluss von sieben lutherischen Landeskirchen. Unabhängig von dieser Absetzung ist Martin Michaelis weiterhin Vorsitzender des Thüringer Pfarrvereins, der rund 600 Pfarrerinnen und Pfarrer vertritt. Die Berufsvertretung hat jedoch nach Informationen von MDR THÜRINGEN für Mitte April zu einer außerplanmäßigen Mitgliederversammlung eingeladen. Es ist zu erwarten, dass dabei der Vorstand neu gewählt wird.

Die Ansprache von Michalis am 5. Dezember 2021 bei einem Corona-Protestzug in Sonneberg hat zu erheblichen Spannungen in der Berufsvertretung geführt. Die Vorstandsmitglieder hatten sich mehrheitlich öffentlich von ihrem Vorsitzenden distanziert. Auch die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands (EKM) hatte scharfe Kritik geäußert.