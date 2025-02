Kinderstimmen und Hufgetrappel auf der Stallgasse: An diesem Samstagvormittag ist in Mupperg im Kreis Sonneberg viel Betrieb. Vor 15 Jahren hat Lisa Rädlein den Reitstall von ihren Eltern übernommen. Sie hatten ihn nach der Wende gegründet und ihn übergeben, als sie in Ruhestand gingen.

Mit einem Pferd legte Lisa Rädlein los, gab selbst Reitunterricht und stellte später Personal ein, weil die Nachfrage groß genug war. Heute hat sie 30 Schulpferde im Stall und zwei Angestellte. Wer hier reiten lernen möchte, der bucht seine Unterrichtsstunde online. An diesem Vormittag gibt es auch eine Erwachsenen-Reitstunde.

Bildrechte: MDR/Louisa Krüger

1.000 Mitglieder mehr in Thüringer Reitvereinen in vergangenen zehn Jahren

Eine ihrer Reitschülerinnen ist Renate Zumhülsen. Die 46-Jährige kommt seit anderthalb Jahren in den Reitstall Rädlein. Ihre Tochter hatte das Reiten angefangen und Renate an ihr vor Jahren abgelegtes Hobby erinnert. Das Interesse an dem Sport mit Pferden ist hoch: Im vergangenen Jahr seien fast 7.400 Menschen in Thüringen in einem Reitverein angemeldet gewesen, sagt der Landessportbund. Das sind 1.000 Pferdefreunde mehr als noch im Jahr 2015.

Wirtschaftliche Freiheiten eher ohne Verein möglich

In Mupperg können Interessierte aller Altersklassen das Reiten erlernen. Einen Reitverein gebe es aber bei Lisa Rädlein nicht - aus gutem Grund, wie sie selbst sagt. "Man sieht es bei den ganzen anderen Ställen, die Vereine sind, es hemmt einen. In der Entscheidung, ob du ein Schulpferd kaufst, welches du kaufst, wie du die Unterrichtsstunden gestaltest. Da ist man schon eher gehemmt - wirtschaftlich gesehen."

Bildrechte: MDR/Louisa Krüger

Für Lehrgänge und Reitabzeichen arbeitet sie mit dem Reitverein in Neustadt bei Coburg zusammen. Und auch Aktionen wie Tag der offenen Stalltür und Feiern integriert sie in ihr Programm.

Früher […], da war man eigentlich im Reitverein - das war ganz klar. Annett Oschmann-Kohl, Thüringer Reit- und Fahrverband

Interesse an Vereinsleben sinkt

Laut Landessportbund gab es 2024 in ganz Thüringen 209 Reitvereine - das waren 30 weniger als vor zehn Jahren. Laut Annett Oschmann-Kohl vom Thüringer Reit- und Fahrverband liegt das am sinkenden Interesse der Reiter am Vereinsleben und dem Wunsch nach Flexibilität: "Früher war der Vereinssport noch viel mehr im Trend, da war man eigentlich im Reitverein - das war ganz klar. Und heute wird das oft hinterfragt, so ist auch mein Gefühl, dass viele sagen: Was habe ich davon und was kriege ich dafür?"

Bildrechte: MDR/Louisa Krüger

Auch sinke die Zahl der Turniere. Der Leistungssport ist weniger beliebt: Teure Startgelder, hohe Boxenmieten, Hotel und Verpflegung. Dafür wachse laut Verband das Interesse am Breitensport, also Disziplinen, in denen die Partnerschaft mit dem Pferd und weniger die reiterliche Karriere im Fokus stehe. Eine erfreuliche Entwicklung, findet Oschmann-Kohl.

Sorgen um gestiegene Tierarztgebühren

Wie in anderen Lebensbereichen hat auch der Reitsport mit gestiegenen Betriebskosten zu kämpfen. Schulpferde seien schwer zu bekommen. Ein neues Förderprogramm der Reiterlichen Vereinigung soll Reitschulen beim Kauf finanziell unterstützen. Und: Eine vor zwei Jahren neu eingeführte Gebühr für Tierärzte erhöht den Druck für die Reitställe. Wenn Pferde krank werden, dann hänge daran auch ein wirtschaftlicher Faktor, so Lisa Rädlein.

Bildrechte: MDR/Louisa Krüger

Auch sie habe in der Vergangenheit Pferde abgeben müssen, denn alles müsse im Einklang sein: Auslastung, Pausen und die Haltungskosten. Die Tierarztgebühren seien laut Rädlein nicht unbedingt zum Wohl der Tiere gestiegen. Viele Pferdbesitzer würden sich gut überlegen, ob sie einen Arzt hinzurufen oder nicht. Betriebe dürften keine Angst haben, mehr Geld für eine Unterrichtsstunde zu verlangen. "Wir mussten in all den Jahren die Preise mehrmals erhöhen, sonst wären wir nicht mehr da."

Pferde dürfen nicht zu stark belastet werden

Damit sich die Haltung eines Pferdes für die Reitschule lohnt, erfasst sie, welches Pferd wie oft im Unterricht läuft, auch aus Tierschutzgründen. Oschmann-Kohl bestätigt, dass immer mehr Betriebe zusätzliche Reitstunden anbieten, damit es sich rechnet. Aber es gebe klare Grenzen: "So ein Pferd soll auch nicht mehrere Stunden hintereinander laufen. Da wollen wir auch gucken, dass es keine Maschinerie wird."