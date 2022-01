Wilfer berichtete am Donnerstag von Problemen mit der Fertigung in China. Die Laufzeit einer Containerlieferung von dort nach Europa habe sich von sechs auf aktuell zehn Wochen erhöht. Gleichzeitig seien die Kosten gestiegen. Das Unternehmen produziert in Sonneberg sowie an einem Standort in China. Für 2022 peilt Piko laut Wilfer eine Umsatzsteigerung von acht Prozent an.