Getarnt als Geburtstagsfeier: Polizei verhindert in Sonneberg illegales Rechtsrockkonzert

Etwa 70 Polizeibeamte haben am Samstagabend ein illegales Rechtsrockkonzert in Sonneberg verhindert. Wie die Beamten mitteilten, war das Konzert auf einem Privatgrundstück als Geburtstagsfeier getarnt.

Als die Polizei nach Hinweisen das Grundstück kontrollierte, stellte sich heraus, dass der Grundstückseigner den Großteil seiner vermeintlichen Gäste nicht kannte. Daraufhin wurden die Feier auf dem Grundstück untersagt und Menschen in der Nähe Platzverweise erteilt. Als der Veranstalter versuchte, das Konzert in eine Gaststätte zu verlegen, wurde ihm auch dies untersagt. Trotzdem begann ein rechter Liedermacher, im Außenbereich der Gaststätte zu musizieren, was die Polizei beendete.