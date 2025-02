Falschmeldung zu Kindesentführung Polizei bittet Bevölkerung Gerüchte nicht bei Social Media zu teilen

Die Polizei hat vor Falschmeldungen rund um Kindesentführungen in sozialen Netzwerken gewarnt. Es sei ausdrücklich davon abzuraten, derartige Meldungen und Gerüchte in privaten oder sozialen Chatgruppen zu verbreiten, teilte eine Polizeisprecherin mit. Insbesondere personen- und kennzeichenspezifische Hinweise hätten in den sozialen Medien nichts verloren.

Hintergrund des Polizeiappells ist ein Gerücht, das sich am Dienstag und Mittwochvormittag über soziale Medien rasend schnell verbreitete. Demnach wäre am Dienstagmittag ein Junge an einer Schule in Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg durch einen Unbekannten angesprochen worden. Dem Gerücht zufolge soll sogar versucht worden sein, das Kind in einen Transporter zu ziehen.