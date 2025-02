Anlass für den Appell ist ein Gerücht, das sich am Dienstag und Mittwochvormittag in Thüringen über soziale Medien rasend schnell verbreitete. Demnach hätten Unbekannte ("sie") versucht, am Dienstagmittag ein Mädchen vor einem Kindergarten in Neuhaus am Rennweg sowie einen Jungen vor einer Schule in Lichte in einen weißen Transporter zu zerren. Beide Orte liegen im Landkreis Sonneberg.