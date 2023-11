Die Thüringer Polizei hat am Samstag im Sonneberger Ortsteil Oberlind ein Rechtsrock-Konzert aufgelöst. Das Livekonzert in einer Lagerhalle sei als Geburtstagsfeier getarnt und nicht angezeigt gewesen, teilte die Thüringer Polizei am Sonntag in Erfurt mit. Es habe aber einen "eindeutig öffentlichen Charakter" gehabt.