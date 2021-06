Der finanziell angeschlagene Klinikbetreiber Regiomed hat den Neubau des Seniorenheimes in Oerlsdorf im Landkreis Sonneberg endgültig gestoppt. Wie Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke sagte, sollen das Gelände und der Rohbau nun verkauft werden.

Die Finanzierungslücke beläuft sich laut Regiomed inzwischen auf rund drei Millionen Euro. Ein wirtschaftlicher Betrieb des Seniorenheimes sei mit dieser Belastung nicht zu schaffen. Die Bauarbeiten waren bereits im Februar 2020 unterbrochen worden. Grund war unter anderem, dass die Baukosten von acht auf mehr als zehn Millionen Euro gestiegen waren. Der Klinikkonzern Regiomed betreibt Krankenhäuser, Seniorenheime und Rehakliniken in den Kreisen Sonneberg, Coburg und Lichtenfels.

Auch in anderer Hinsicht hatte es in den vergangenen Monaten Schlagzeilen um das Seniorenheim gegeben: Wegen zahlreicher Corona-Infektionen unter den Beschäftigten war das Heim im April evakuiert und seitdem nicht wieder bezogen worden. Rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner wurden auf andere Einrichtungen verteilt. Die gesamte Belegschaft hatte eine Corona-Impfung verweigert, 16 von 18 Mitarbeitern steckten sich mit dem Virus an.