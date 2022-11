Der ist am 4. November nichtöffentlich über die Bühne gegangen. Mit dabei waren unter anderem die Bürgermeister von Sonneberg und Neuhaus am Rennweg sowie Kreisräte verschiedener Fraktionen. Fast drei Stunden lang ist nach Angaben von Köpper lebhaft, aber fair diskutiert worden.

Ins Detail will Köpper nicht gehen. Nur dass sehr viel über die aktuelle Politik der Bundesregierung gesprochen worden sei. Dabei überwogen laut Köpper die kritischen Töne. Vor allem die aktuelle Energiekrise berei die größten Sorgen. "Ich habe dargelegt, wie wir uns als Landkreis auf die Energiekrise einstellen und welche Vorsorge wir treffen", so Köpper. In der Kritik lägen die Teilnehmer des Runden Tisches oft gar nicht sehr weit auseinander.

Bernardy schwebt eine Großdemonstration oder ein gemeinschaftlich formulierter Brief an die Bundesregierung vor. Auch Martin Truckenbrodt saß mit am Runden Tisch: "Das war eine gute Runde, voller Wertschätzung und auf Augenhöhe." Vielleicht sei das der größte Erfolg gewesen. "Man hat miteinander geredet, trotz unterschiedlicher Ansichten", so Truckenbrodt.