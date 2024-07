Thomas Neuber wollte ihnen eigentlich keine Namen geben. Aber dann ist es doch passiert. Er nennt die fünf jungen Merinoschäfchen Marlene, Marie, Angela, Clara und Rosa. "Nach jeweils fünf großen Frauen", sagt er und grinst.

Sie sind erst seit Anfang Juni in Neuhaus, ihm aber schon jetzt ans Herz gewachsen. An den Herbst, das gibt Neuber zu, darf er jetzt erst mal nicht denken. Dann gehen die fünf Rasenmäher auf vier Beinen wieder zurück in die Schäferei nach Eisfeld. Dort können die Tiere allerdings nicht mehr in die große Herde integriert werden. Vermutlich werden sie geschlachtet.

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Die Tiere sind im Frühjahr im Stall geboren worden. Neuber hat sie mit einem Tier-Hänger abgeholt und langsam an Grünfutter gewöhnt. Inzwischen fressen ihm die Fünf aus der Hand. Er muss nur mit dem kleinen schwarzen Emaille-Topf klappern, schon sind die Schafe da und springen auch bereitwillig in den Hänger. "Das ist wichtig, damit wir sie gut einfangen können. Auch wenn sie auf andere Flächen umgesetzt werden, ist das praktisch", so Neuber.

Von der Reinigungskraft bis zum Bürgermeister: Mehrköpfiges Team kümmert sich um Schafe

Thomas Neuber ist in der Neuhäuser Stadtverwaltung eigentlich der Wegewart. Und nun auch so ein bisschen der hauptamtliche Stadtschäfer. Auch am Wochenende schaut er mindestens einmal am Tag nach den Tieren. Wenn er im Urlaub ist, springen Helfer ein. Auch die Reinigungskraft im Rathaus und der Bürgermeister Uwe Scheler (parteilos) helfen aus.

Das Projekt Stadtschafe nahm im Jahr 2022 seinen Anfang. Damals hat sich die Stadt erfolgreich bei dem Landesprogramm "Mehr Natur in Dorf und Stadt" beworben. Durch die Beweidung der Grünflächen mit Schafen sowie mehreren neu angelegten Blühwiesen sollten die Bauhofmitarbeiter einerseits entlastet und ein Beitrag zur natürlichen Landschaftspflege erbracht werden.