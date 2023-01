Vor der ehemaligen Abstellkammer, direkt neben der Eingangstür der Schule, bildet sich jeden Tag zur großen Pause eine kleine Schlange. Kinder zählen die Münzen in ihren Portemonnaies. In dem kleinen Raum stehen Regale, auf denen ordentlich sortiert Snacks, Trinkpäckchen und Schreibwaren liegen.

In einer der Raumecken steht ein Tisch mit einer Kasse. Eine echte, wie aus dem Supermarkt, die auch Bons herausgibt. Die neunjährige Lilly kassiert Müsli-Riegel und kleine Chipstüten ab: "Die Getränke laufen auch gut, genauso wie die Mini-Salami und die Schul-Utensilien", berichtet die Grundschülerin. Lilly ist die stellvertretende Geschäftsführerin des Schulkiosks - kurz "Schuki". Den kleinen Laden gibt es in der Grundschule in Steinheid mittlerweile seit drei Monaten.

Lilly macht die Kasse. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Kiosk macht Lernen in der Praxis möglich

Gemanagt wird er von Schülerinnen und Schülern aus der vierten Klasse. Sie kaufen dafür im örtlichen Supermarkt Waren ein, kalkulieren Preise und halten den Kiosk sauber. "Für die Planung treffen wir uns einmal in der Woche", erklärt Illay. Der Zehnjährige wurden von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern zum ersten Geschäftsführer gewählt.

Idee des Projekts war, so Schulleiter Gunter Wild, dass die Kinder nachhaltiges Wirtschaften lernen. Er sei überrascht, wie engagiert die Kinder bei der Sache sind: "Ich war am Anfang ehrlich gesagt skeptisch, ob das in der Praxis wirklich funktioniert". Für den Schuki wurde eine Schülerfirma gegründet. Fördermittel brauchte es keine, denn der Schuki trägt sich finanziell selbst.

Illay und Lilly sortieren Waren. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Unterstützung von allen Seiten

Was es zum Erfolg des Schukis allerdings brauchte, war die Unterstützung der Eltern. Ohne ihr Zutun, in Form von etwas Kleingeld für die Kinder, das sie im Schuki ausgeben können, hätte das Projekt nicht überlebt. "Die Bereitschaft war aber sofort da", so Schulleiter Wild. Von Vorteil ist der Schuki natürlich auch für Kinder, die ihr Pausenbrot oder ihre Trinkflasche mal vergessen haben.

