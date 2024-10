Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Medinos-Krankenhäuser Sonneberger Landrat will Einsparungen in Millionenhöhe bei Kliniken

08. Oktober 2024, 16:16 Uhr

Der Sonnerbeger Landrat Robert Sesselmann (AfD) sieht knapp sieben Millionen Euro Einsparpotenzial bei den finanziell angeschlagenen Medinoskliniken. Auch gibt es mehrere Interessenten für den Geschäftsführerposten. Ab November gehen die insolventen Krankenhäuser in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg in kommunale Trägerschaft über.