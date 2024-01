Wintersport Diese Thüringer Skigebiete haben geöffnet

Wegen der kalten Temperaturen starten die Thüringer Skigebiete neu durch. Bereits Anfang Januar hat die Skiarena Silbersattel in Steinach im Landkreis Sonneberg ihren Betrieb gestartet. Wenige Tage später folgten die Winterwelt in Schmiedefeld am Rennsteig, der Oberhofer Fallbachhang und die Skiarea Heubach.

