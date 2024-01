Wegen der kalten Temperaturen starten die Thüringer Skigebiete neu durch. Seit Sonntag habe genügend Kunstschnee produziert werden können, sagten die Betreiber. Schon am Mittwoch startet die Skiarena Silbersattel in Steinach im Landkreis Sonneberg den Skibetrieb.

Am Freitag wollen auch die Winterwelt in Schmiedefeld am Rennsteig, der Oberhofer Fallbachhang und die Skiarea Heubach wieder öffnen. Zuletzt hatten alle Betreiber eine Pause einlegen müssen. Ihre Pisten waren wegen des Dauerregens und der warmen Temperaturen weggetaut.