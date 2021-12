Am Wochenende hat es Tausende Wintersportler in den Thüringer Wald gezogen. Vier von 22 Skiliften hatten geöffnet. Die Parkplätze an den präparierten Loipen besonders rund um Schmiedefeld waren gut gefüllt. Allein in die Skiarena Silbersattel in Steinach im Landkreis Sonneberg kamen an diesem Wochenende rund 2.000 Besucher - mehr als doppelt so viele wie eine Woche zuvor. Gerade nach der Corona-Flaute im vergangenen Jahr freuen sich die Liftbetreiber über die vielen Besucher.