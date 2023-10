Der Sonneberger Landrat Robert Sesselmann (AfD) hat das Land um eine Soforthilfe von 10 Millionen Euro gebeten. Wie er in einem Brief an Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) schreibt, soll das Geld für die Rettung der Krankenhäuser in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg mit insgesamt rund 750 Mitarbeitern verwendet werden. Die Landeshilfe sei dringend erforderlich, um die Gesundheitsversorgung der Menschen im Landkreis zu sichern.