Die Kommunikation mit dem neuen Eigentümer sei von Anfang an schwierig gewesen, so die Meinung von Martin Blechschmidt. Er habe den Eindruck, der Unternehmer habe die Fragen und Belange der Anwohner nicht ernst genommen. Aus diesem Grund hätten sich etwa elf Wohnparteien zu einer Initiative zusammengetan. "Hunderte Stunden" habe er darauf verwendet, sich in das Thema einzuarbeiten. Hinzu kämen nicht unerhebliche finanzielle Aufwendungen für einen Anwalt und einen Gutachter, so Blechschmidt.