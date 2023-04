In Sonneberg haben Betrüger eine Frau am vergangenen Mittwoch um ihr Erspartes gebracht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich die Unbekannten bei der älteren Frau telefonisch gemeldet und ihr erzählt, sie seien Beamte der Kriminalpolizei. Weil in der Nachbarschaft ständig eingebrochen werde, sollte sie ihre Wertgegenstände abgeben. Die Frau ließ sich täuschen und übergab ihren Schmuck, ihr Geld sowie ihre Geldkarte mitsamt der PIN-Nummer. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von 15.000 Euro.

Immer wieder werden alte Menschen Opfer von Telefonbetrügern (Symbolbild) Bildrechte: dpa