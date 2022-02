Am Ende der Demonstration am 05.12.2021 in Sonneberg hatten sich die Menschen an einer kleinen Kapelle versammelt, wo Pfarrer Martin Michaelis ein Gebet sprach.

Am Ende der Demonstration am 05.12.2021 in Sonneberg hatten sich die Menschen an einer kleinen Kapelle versammelt, wo Pfarrer Martin Michaelis ein Gebet sprach. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Vereinsvize Boelter und zwei weitere der insgesamt fünf Vorstandsmitglieder haben sich von Michaelis' "Auftritt und Inhalt der Rede" in Sonneberg distanziert. Ein Vorstandsmitglied und der Vorsitzende Martin Michaelis selbst haben dies nicht unterzeichnet. Boelter, der Pfarrer in Saalburg-Eberdorf (Saale-Orla-Kreis) ist, sagte MDR THÜRINGEN, er würde bei so einer Protest-Veranstaltung nicht auftreten. Und die in Kirchen geltenden Corona-Schutzregeln müssten in jedem Fall eingehalten und eingefordert werden. Boelter sagte, derzeit bekomme er so viele Anrufe und E-Mails von Vereinsmitgliedern wie noch nie. Zu etwa 90 Prozent handele es sich um Kritik an Michaelis' Auftritt beim Corona-Protestzug in Sonneberg, vielfach verbunden mit Austrittsdrohungen.