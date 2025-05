Der Hersteller für Kunststoffverschlüsse Gramß hat sich am Standort Spechtsbrunn im Kreis Sonneberg vergrößert. Nach Angaben des Landratsamts wurden am Wochenende zwei neue Hallen für Produktion und Lager offiziell eingeweiht. Auch in neue Büroräume und einen Sozialtrakt wurde investiert.