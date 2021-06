Puppen zum Spielen werden in der Puppenmanufaktur in Rauenstein bis heute gemacht. 19 Mitarbeiterinnen und drei Mitarbeiter sind damit beschäftigt. Sie stellen Puppenköpfe, -arme und -beine aus Vinyl her, nähen und stopfen Puppenkörper, verbinden die weichen Körper mit Armen, Beinen und Kopf, steppen Haare ein oder malen sie auf, setzen Augen ein, spritzen oder malen Augenbrauen, Lippen- und Wangenfarbe auf, nähen Puppenkleider, ziehen die Puppen an, verpacken und verschicken sie. "Man meint immer, es gibt eine große Maschine, vorne kommt das Material rein und hinten kommt die fertige Puppe raus. Aber so ist das nicht", sagt Stephan Biemann. "Das ist sehr viel Handarbeit." Allein, um ein Kleid zu nähen, braucht eine Näherin eine Dreiviertelstunde. Den Zuschnitt nicht mitgerechnet. Auf den Kartons steht "Handmade in Germany".

Jedes Puppenkleidchen wird per Hand genäht. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Nur Accessoires wie Schuhe oder Perücken werden zugekauft, möglichst regional. Die Glasaugen für die Sammlerpuppen werden in Lauscha hergestellt, die Puppenschuhe kommen aus Zella-Mehlis, den Kunststoff für Arme, Beine und Kopf stellt eine Bayreuther Firma her. Nur die Schlafaugen, also Augen, die auf und zu gehen, der Puppen kommen aus Spanien. "So haben wir die Produktionskette im Griff und wissen, wie verarbeitet wird und welches Material verarbeitet wird", sagt Stephan Biemann.

Die Gegend rund um Sonneberg war einst berühmt für ihre Spielzeugproduktion. Schon im 18. Jahrhundert nannte man Sonneberg Spielzeugstadt, erzählt Julia Thomae. Es gab genügend Holz, die großen Handelsrouten, besonders die Handelsstraße zwischen Nürnberg und Leipzig, lagen ganz in der Nähe. Und die Leute hatten Zeit, sich mit Holzschnitzarbeiten zu beschäftigen, waren die Winter hier oben doch lang. Zur Weltspielzeugstadt wurde Sonneberg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg. "Damals kam jedes zweite, dritte Spielzeug in Deutschland aus der Gegend rund um Sonneberg und jedes fünfte, sechste auf der Welt", sagt Julia Thomae. Das Spielzeug wurde in Heimarbeit produziert.

Sonni - 10.000 Puppen pro Tag