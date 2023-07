Es sind die Details, die stutzig machen: Der Rumäne, der im Frühsommer bei Steinach in Südthüringen bei Forstarbeiten stirbt, war nicht nur minderjährig. Der verstorbene 16-Jährige war offensichtlich auch ohne offiziellen Arbeitsauftrag auf dem Gebiet des Thüringer Staatsforsts unterwegs. Sprich, ohne bei einer Firma angestellt gewesen zu sein. Die genauen Details zu dem Unfall im Zuständigkeitsbereich des Forstamts Sonneberg liegen noch nicht vor.

Kripo ermittelt noch

Momentan ist unklar, wer und ob überhaupt jemand juristisch zur Verantwortung gezogen werden kann, denn laut Meininger Staatsanwaltschaft ermittelt immer noch die Kriminalpolizei. Trotzdem stellt sich die Frage, wie die Voraussetzungen sein müssen, dass dieser junge Mann zwischen Forstgerätschaften und geschlagenen Bäumen an einem Steilhang mithantierte und dabei auch nicht ausreichend geschützt war.

Seit Jahren halten Trockenheit und Borkenkäfer die Forstbranche auf Trab. Bildrechte: dpa

Das Forstamt in Sonneberg gilt thüringenweit als Vorreiter im Kampf gegen die seit inzwischen fünf Jahren grassierende Borkenkäferplage. Mit enormem Aufwand ist dort versucht worden, sämtliche vom Käfer befallene Bäume aus dem Wald zu holen. Unfassbare Mengen Holz wurden in kurzer Zeit abtransportiert. Zeitweise waren im Bereich des Forstamts Sonneberg bis zu 16 große Maschinen am Start.

Auch österreichische Firmen sind in Thüringens Wäldern aktiv, die wiederum Subunternehmen beschäftigen. Und die heuern für die schwere und gefährliche Arbeit im Wald oft rumänische oder slowakische Arbeiter an.

Mitarbeiter berichtet anonym

Ein Mitarbeiter im Forstamt - er möchte unbedingt anonym bleiben - berichtet, dass die Verständigung mit den ausländischen Waldarbeitern das allergrößte Problem sei. Die Fahrer der riesigen Maschinen würden oft, wenn überhaupt, nur ein paar Brocken Englisch sprechen. Das bedeutet für die Forstleute, dass sie manchmal mehrfach am Tag vorbeischauen müssen, um zu kontrollieren, was die Holzarbeiter genau treiben.

Sobald irgendetwas nicht in Ordnung ist, müssen wir das melden und die Zusammenarbeit beenden. Forstamtsmitarbeiter

Alle Förster seien streng dazu angehalten, unbedingt auf den Arbeitsschutz zu achten. "Sobald irgendetwas nicht in Ordnung ist, müssen wir das melden und die Zusammenarbeit beenden." In diese Richtung sei aber selten etwas passiert. Eingreifen könne man eigentlich nur, wenn die Ausrüstung nicht stimmt.

Ein wegen Baumfällungen gesperrter Forstweg. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Wissenschaftler schätzt die Lage ein

Erik Findeisen lehrt und forscht zur Forstnutzung an der Fachhochschule Erfurt. Warum der minderjährige Rumäne auf dem Gebiet des Staatswaldes mitarbeitete - darüber kann auch er nur spekulieren. Auch Findeisen macht darauf aufmerksam, dass Waldbesitzer - egal ob private oder öffentliche wie der Thüringenforst - seit ein paar Jahren wegen der Trockenheit und des Borkenkäfers massiv auf Firmen von außerhalb angewiesen sind.

Um all das Schadholz wegräumen zu können, würden die Firmen dann möglicherweise eben Subunternehmen einsetzen, so der Wissenschaftler. Den Durchblick zu bewahren sei schwierig, bestätigt er: "Die Förster, die einweisen und kontrollieren sollen, kommen natürlich auch an ihre Grenzen. Die haben teilweise das Vierfache bis Sechsfache ihres Jahreseinschlages in vier Monaten zu tun, das heißt, die flitzen nur noch durch die Gegend und man muss aufpassen, dass die nicht daran kaputtgehen."

Forst-Wissenschaftler Erik Findeisen forscht an der Fachhochschule Erfurt. Bildrechte: Holz-21-regio

Lokale Unternehmen ausgelastet

Thüringenforst beschreibt die Folgen der aktuellen "Schadsituation" auf Anfrage ähnlich - man sei auf überregionale Dienstleister angewiesen: "Lokale Forstunternehmen besitzen nicht die derzeit benötigten Maschinen- und Arbeitskapazitäten." In der Regel kämen die ausländischen Forstunternehmen aus Österreich, Tschechien, Rumänien oder der Slowakei. Ausgeschrieben werden die Aufträge dezentral von den Forstämtern, die größeren von der Thüringenforst-Zentrale auf einer EU-Plattform.

Hier entscheidet in der Regel, wer am günstigsten anbietet, sagt Forstforscher Findeisen. Und das seien eben oftmals die osteuropäischen Firmen. Die seien in der Regel sehr gut ausgebildet, sagt der Wissenschaftler. Auch Thüringenforst sieht grundsätzlich keine Nachteile bei ausländischen Firmen: "Alle Unternehmen haben die entsprechenden Zertifizierungen für die jeweiligen Arbeiten nachzuweisen und sich an die entsprechenden Vorgaben zu halten."

Momentan gibt es für die Forstarbeiter viel zu tun. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Förster ohne Überblick bei Subunternehmen