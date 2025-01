Das größte alpine Skigebiet Thüringens in Steinach im Kreis Sonneberg ist am Donnerstag in die Wintersaison gestartet. Wie Bürgermeister Udo Bätz (pl) MDR THÜRINGEN sagte, kann in der Skiarena Silbersattel zunächst nur die blaue Piste auf dem Fellbergplateau befahren werden. Für die anderen Strecken reiche der Kunstschnee noch nicht aus. Sollte es in den nächsten Tagen wieder kälter werden, würden die Schneekanonen wieder angeworfen.

Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger