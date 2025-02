Die Thüringer Glasdesign GmbH in Neuhaus am Rennweg (Ortsteil Steinheid) im Landkreis Sonneberg kann nicht vor der Schließung bewahrt werden. Nach der Insolvenz im Dezember vergangenen Jahres sei kein Interessent für das Unternehmen gefunden worden, bestätigte der Erfurter Rechtsanwalt André Rombach.

Gründe seien unter anderem der ziemlich in die Jahre gekommene Zustand der Manufaktur und ein Investitionsstau gewesen, so Rombach. Auch steigende Energie- und Produktionskosten trieben das Unternehmen in die Insolvenz.