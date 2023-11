Am Samstag ist an der Ski- und Bikearena "Silbersattel" in Steinach im Thüringer Wald der erste Schnee der Saison gefallen. Eine zarte Schneedecke legte sich über die Anlage und die umliegende Landschaft. Auch an anderen Orten im Thüringer Wald schneite es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) leicht.

Bildrechte: Ski- und Bikearena Silbersattel in Steinach