Tödlich verletzt worden ist ein 54-jähriger Mann bei Waldarbeiten in Mengersgereuth-Hämmern im Landkreis Sonneberg.

Rettungsdienste und Bergwacht rückten am Donnerstag zu einem Wald bei Mengersgereuth-Hämmern aus. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Wie die Polizei mitteilte, arbeitete der Mann am Donnerstagnachmittag in einem Wald, als er von einem großen Ast getroffen wurde, der von einem Baum herunterfiel. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.