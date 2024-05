Die Polizei warnt vor einem Trickdieb im Landkreis Sonneberg. Den Angaben nach hat der polizeibekannte Dieb und Betrüger am Mittwoch an mehreren Wohnhäusern in Steinheid bei Neuhaus am Rennweg geklingelt. Seine Masche bestehe darin, sich unter einem Vorwand, wie zum Beispiel Geld wechseln zu wollen, Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen.