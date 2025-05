In Steinach im Landkreis Sonneberg ist am späten Freitagabend ein Auto etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei MDR THÜRINGEN sagte, waren eine 36-jährige Frau und ihr gleichaltriger Beifahrer mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, einen Hang hinabgestürzt und gegen eine Gartenhütte gefahren. Beide wurden dabei schwer verletzt.