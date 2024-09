Bei einem Wendemanöver in steiler Lage ist am Sonntagabend ein Kleinbus einen Hang hinabgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 69 Jahre alte Fahrer zuvor mehrere Fahrgäste in Rauenstein im Kreis Sonneberg abgeliefert und wollte in der engen Zufahrtsstraße rückwärts wenden.