Mit einem Großaufgebot suchen Polizei, Bergwacht und Feuerwehr nach einer vermissten Frau aus Sonneberg. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, ist sie seit Samstagabend verschwunden. Am Sonntag wurde unter anderem in einem Steinbruch nahe Sonneberg gesucht.

Die Beamten schlossen am Montag nicht mehr aus, dass sich die Vermisste mittlerweile in einem benachbarten Landkreis wie Hildburghausen oder Suhl aufhalte. Auch eine Überquerung der Landesgrenze nach Bayern wird nicht ausgeschlossen, so die Polizei.