Die CDU im Kreis Sonneberg hat Jürgen Köpper als Kandidaten für die anstehende Landratsneuwahl aufgestellt. Nach Angaben von CDU-Kreisgeschäftsführer Jens-Uwe Blask wurde Köpper am Mittwochabend auf einem Kreisparteitag nominiert. Von 230 wahlberechtigten Mitgliedern seien 50 anwesend gewesen. 47 folgten der Empfehlung des Kreisvorstands für Köpper, es gab eine Gegenstimme und zwei Enthaltungen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Köpper ist Erster Beigeordneter im Landratsamt und vertritt seit langem den erkrankten Landrat Hans-Peter Schmitz.

Neben der CDU hat auch die AfD schon einen Kandidaten gekürt. Sie schickt den Landtagsabgeordneten Robert Sesselmann in den Wahlkampf. Er war schon 2018 als Landratskandidat angetreten und scheiterte im ersten Wahlgang. Er ist mit dem früheren Sonneberger Landrat Reiner Sesselmann nicht verwandt.

Anfang März war bekannt geworden, dass der bisherige Sonneberger Landrat Schmitz (pl) aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt wurde. Schmitz war seit zwei Jahren krank. In dieser Zeit wurde er von Jürgen Köpper und dem ehrenamtlichen Beigeordneten Christian Tanzmeier (CDU) vertreten. Die Neuwahlen sollen am 11. Juni stattfinden.