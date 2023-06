Im Landkreis Sonneberg bahnt sich gerade Ähnliches an - nur eben nicht auf Gemeinde- sondern auf Landkreisebene. Denn der Kreis Sonneberg ist auch von seiner Bevölkerungszahl her ein Winzling: 56.922 Einwohner zählt das Landesamt für Statistik aktuell. Deutschlandweit leben nur im Kreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen weniger Menschen. Das politische Gewicht des Landkreises Sonneberg ist also eher gering.