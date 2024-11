Doch die Rechnung geht schon lang nicht mehr auf. 2020, 2021 sind die Holzpreise so rapide gefallen, dass er am Ende sogar drauf bezahlt habe, sagt Dorst. Während er das erzählt, richtet er den Blick auf die jungen Bäume. Ehe die groß genug sind, wird er vielleicht schon nicht mehr sein. Doch Waldbesitzer zu sein, dass sei eine Art Lebensphilosophie. Er wolle diesen enormen Umbruch nutzen, um Grundsteine zu legen, für einen wirklich stabilen Wald in der Zukunft.