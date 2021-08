Hochwasserschutz Sonneberg will Wasserwehr gründen

Die Stadt Sonneberg will eine Wasserwehr etablieren, um gefährdete Stadtteile vor Hochwasser und Überschwemmungen zu schützen. Wie Bürgermeister Heiko Voigt (CDU) am Dienstag mitteilte, sollen vor allem Stadtteile wie die Altstadt und Oberlind besonders geschützt werden. Die Starkregenereignisse in der Eifel hätten gezeigt, dass es jeden treffen könne.