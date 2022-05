Landkreis Sonneberg Finanzierung für Thüringer Weihnachtsland am Rennsteig steht

Das Marketingprojekt Weihnachtsland am Rennsteig im Landkreis Sonneberg hat eine weitere Hürde genommen. Als letztes Gremium hat der Stadtrat in Neuhaus am Rennweg am Montagabend grünes Licht für die Übernahme der Mehrkosten gegeben. Die Stadträte beschlossen mehrheitlich sich mit rund 20.000 Euro am Bau der geplanten Lichtfiguren zu beteiligen. Jetzt soll es also losgehen.