Der Wintereinbruch im Thüringer Wald ermöglicht einen frühzeitigen Start in die Skisaison. Wie Axel Müller, Betreiber der Skiarena Silbersattel in Steinach, mitteilte, öffnen die Pisten bereits diesen Samstag. Laut Müller liegen am Fellberg bis zu 40 Zentimeter Naturschnee. Hinzu kommen stellenweise 70 Zentimeter Kunstschnee. Zum Saisonstart geöffnet haben etwa 3,5 Kilometer Piste, drei Liftanlagen und das "Rodel-Land mit Zauberteppich".

Im Skigebiet gelten die 2G-Regeln. Eigentlich war der Saisonstart in Steinach (Kreis Sonneberg) erst für Mitte Dezember vorgesehen. Am Dienstag hatte es im Thüringer Wald allerdings heftig geschneit. Außerdem konnte durch die kalten Temperaturen kräftig Kunstschnee produziert werden.

Die Bergstation der Skiarena Silbersattel mit Sessel- und Schlepplift - im Jahr 2019. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vorbereitungen laufen auch in Oberhof

Auch am Fallbachhang in Oberhof laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart. Hier soll der Skibetrieb voraussichtlich in der nächsten Woche starten. Unklar ist noch, wann die Pisten in Masserberg und Schmiedefeld öffnen.

Wer den Winter schon genießen will, der kann laut Regionalverbund Thüringer Wald aktuell 13 Winterwanderwege nutzen. Im Loipengarten in Masserberg ist auch Langlauf möglich. Bis zum Wochenende hofft der Regionalverbund, dass noch weitere Loipen gespurt werden können.

In der vergangenen Wintersaison blieben alle Thüringer Skilifte trotz ausreichend Schnee aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Die Hilfen des Landes konnten den Schaden bei vielen Betreibern nur begrenzt decken.

Wetterdienst rechnet mit weiterem Schneefall

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die kommenden Tage weiteren Schneefall in den Höhenlagen des Thüringer Walds. Der Schnee, der am Mittwoch gemessen wurde, sei zwar vielerorts wieder getaut, dich in der Nacht zu Donnerstag sollen die Temperaturen wieder zurückgehen.