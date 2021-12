Wintersport Thüringer Wald startet in die Skisaison

Wintersportler sind am Samstag im Thüringer Wald in die Skisaison gestartet. In Steinach im Kreis Sonneberg öffnete die Skiarena "Silbersattel" mit ihrer mehrere Kilometer langen Piste. An einigen Orten wurden die ersten Loipen für Langläufer gespurt.

Nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald sind jetzt mehr als zehn Kilometer Loipen am Schneekopf bei Gehlberg, bei Masserberg, Oberhof und Schmiedefeld befahrbar. In den oberen Lagen am Rennsteig lägen örtlich zwischen 20 und 30 Zentimeter Schnee. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kann es am Wochenende weitere Schneefälle in Höhen von 400 bis 800 Metern geben. In den höheren Lagen könne es streckenweise zu Glätte auf den Straßen kommen.