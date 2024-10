Im Landkreis Sonneberg ist das Vogelgrippevirus bei weiteren Wildgänsen festgestellt worden. Wie das Landratsamt am mitteilte, sind seit Anfang Oktober insgesamt 20 Kanadagänse am Kronacher Teich in der Gemeinde Föritztal tot aufgefunden worden. Die Infektionen seien durch das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt worden.