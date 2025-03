Am Wochenende war bekannt geworden, dass das Amtsgericht Meiningen die vorläufige Insolvenzverwaltung des Sonneberger Autozulieferers angeordnet hat. Die mehr als 150 Beschäftigten seien darüber informiert worden. Die Geschäfte laufen den Angaben zufolge nach dem Insolvenzantrag in vollem Umfang weiter. Die Bezahlung der Beschäftigten sei über das Insolvenzgeld zunächst für drei Monate gesichert.

Die Sonnplast Solutions GmbH produziert in Sonneberg unter anderem für die Innenausstattung von Autos Lüfterklappen und Sitzblenden. Die Teile werden den Angaben nach weltweit an Automobilhersteller und -zulieferer geliefert. Das Unternehmen war in den vergangenen Jahren schon mehrfach in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, zuletzt 2018. Zweieinhalb Jahre später hatte die Firma einen neuen Eigentümer bekommen, der die Geschäfte weiterführte.